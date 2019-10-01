Горнолыжный комплекс «Шерегеш» представлен в голосовании журнала National Geographic Traveler.
На сайте журнала продолжается голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха – National Geographic Traveler Awards 2019. В номинации «Российский горнолыжный отдых» в этом году представлен горнолыжный комплекс «Шерегеш».
Голосование проводится для определения лучших туристических направлений, авиакомпаний, тревел-сервисов, тревел-блогеров, передач о путешествиях, круизных компаний и отелей по версии читателей журнала «National Geographic Traveler Россия» и пользователей сайта Nat-geo.ru.
Голосование продлится до 31 октября 2019 года включительно.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Кадрами последствий страшного ДТП, которое произошло возле СКК "Снежинка", поделились...
|
В областном центре местные жители услышали на острове неподалёку от набережной лай собак....
|
В областном центре местные жители услышали на острове неподалёку от набережной лай собак....
|
Активно поддерживают в регионе и людей с ограниченными возможностями. В Кемерове прошёл первый...