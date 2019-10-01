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«Шерегеш» представлен в голосовании журнала National Geographic Traveler

Горнолыжный комплекс «Шерегеш» представлен в голосовании журнала National Geographic Traveler.

На сайте журнала продолжается голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха – National Geographic Traveler Awards 2019. В номинации «Российский горнолыжный отдых» в этом году представлен горнолыжный комплекс «Шерегеш».

Голосование проводится для определения лучших туристических направлений, авиакомпаний, тревел-сервисов, тревел-блогеров, передач о путешествиях, круизных компаний и отелей по версии читателей журнала «National Geographic Traveler Россия» и пользователей сайта Nat-geo.ru.

Голосование продлится до 31 октября 2019 года включительно.

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kuzbassnews.ru
01/10/2019
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