Шесть модульных ФАПов открылись в Юргинском муниципальном округе

Современные модульные фельдшерско-акушерские пункты установлены в деревнях Белянино, Лебяжье-Асаново, Филоново, Пятково, селе Мальцево и поселке Линейный.

«Новые ФАПы кардинально отличаются от предыдущих построек, в которых ранее размещались медицинские пункты. Теперь более 2,5 тысяч жителей округа будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. В этом году модульные фельдшерско-акушерские пункты также будут смонтированы в деревне Большеямное, селах Верх-Тайменка и Поперечное Юргинского муниципального округа», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

Возведение новых медицинских пунктов стало возможным благодаря проекту «Модернизация первичного звена здравоохранение» нацпроекта «Здравоохранение». Каждый модульный фельдшерско-акушерский пункт оборудован всем необходимым для оказания неотложной и плановой помощи, а высокоскоростной интернет позволит проводить консультации со специалистами Юргинской городской больницы и другими медорганизациями. ФАПы оснащены высокотехнологичными аппаратами для проведения ЭКГ, автоматическим наружным дефибриллятором с функцией голосовых подсказок, одеялом с подогревом для новорожденных, укладками при оказании первой медицинской помощи и при выявлении особо опасных инфекций. Здесь будет оказываться плановая и неотложная помощь, проводиться вакцинация, профосмотры, экстренная иммунопрофилактика от клещевого энцефалита.

Для комфорта пациентов и врачей в ФАПах смонтировано электроотопление, а также оборудован санузел с горячей водой и кондиционером. Для маломобильных жителей и семей с детьми сделаны пандусы и широкие проемы.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса