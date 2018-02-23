Шесть туристов погибли по дороге в Шерегеш

23 февраля около 1:55 местного времени) на 424-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», на территории Чебулинского района столкнулись грузовик и пассажирский автобус, который вез туристов из Красноярского края отдыхать на горнолыжный курорт Шерегеш.

14 человек пострадали в этой аварии, еще 6 - погибли.

Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.