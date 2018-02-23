Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Шесть туристов погибли по дороге в Шерегеш

23 февраля около 1:55 местного времени) на 424-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», на территории Чебулинского района столкнулись грузовик и пассажирский автобус, который вез туристов из Красноярского края отдыхать на горнолыжный курорт Шерегеш.

14 человек пострадали в этой аварии, еще 6 - погибли.

Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

Происшествия
Топ
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
23/02/2018
Происшествия
Топ
Верх-Чебула
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ГИБДД Кемерова ищет очевидцев ДТП, с пострадавшим 4-летним ребенком
В Кемерово инспекторы ГИБДД ищут свидетелей ДТП (дорожно-транспортного происшествия), с...
В Новокузнецке 8 человек пострадали в ДТП с маршруткой
В результате аварии пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по...
В Кузбассе выбрали лучших спортсменов 2017 года
В Кемеровской области выбрали победителей ежегодной премии «Спортсмен года в Кузбассе».
Новокузнецкие полицейские разыскивают лжересторатора
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, муж пострадавшей разместил в Интернете заявление о...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus