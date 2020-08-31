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Шестиполосная дорога открыта в Кемерове в День шахтера

Километровый участок Комсомольского проспекта и 400-метровый участок проспекта Ленина открыты в Ленинском районе Кемерова в День шахтера. Новые шестиполосные проспекты, построенные по нацпроекту «Жилье и городская среда», формируют единый участок дорожной сети и соединяют строящиеся жилые микрорайоны в восточной части столицы Кузбасса.

Новый участок Комсомольского проспекта — это километровая шестиполосная автомагистраль, которая тянется от проспекта Ленина до проспекта Химиков и пересекается с достроенным участком проспекта Ленина. Ширина новой дороги- 22,5 метра, пропускная способность — порядка 96 тысяч автомобилей в сутки. На всем протяжении новой магистрали установлены светофоры, знаки дорожного движения, нанесена разметка. Завершены работы по устройству освещения, благоустройству и озеленению прилегающей территории. Завершено и строительство шестиполосного участка проспекта Ленина длиной 400 метров от дома № 164 до Комсомольского проспекта. Работы окончены с опережением графика: по плану сдача объекта была назначена на ноябрь. По обеим сторонам проспектов обустроены тротуары шириной 6 метров.

Стоимость строительства двух участков составила 397,2 млн рублей, из федерального бюджета были направлены 385,3 млн рублей, из областного — 11,9 млн рублей.

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kuzbassnews.ru
31/08/2020
Общество
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