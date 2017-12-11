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Шестьсот семьдесят тысяч рублей – штраф для МРСК Сибири

8 декабря Кемеровское УФАС России рассмотрело очередное дело об административном правонарушении в отношении ПАО «МРСК Сибири». Напомним, сетевая компания уже более 20 раз в 2017 году оштрафована в порядке части 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

ПАО «МРСК Сибири» пропустило срок технологического присоединения энергопринимающего устройства гражданина из поселка Звездный Кемеровского района (подпункт «б» пункта 16  Правил технологического присоединения). Потенциальный  абонент на сегодняшний день еще не подключен, хотя установленный законодательством срок присоединения истек в июле 2017 года.

Учитывая повторность нарушения, обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 670 000 рублей. МРСК будет выдано представление о необходимости присоединения объекта заявителя.

 

Для справки:


Согласно ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ, а именно нарушение субъектом естественной монополии правил <…> подключения (технологического присоединения) к <…> электрическим сетям <…> влечет наложение административного штрафа <…> на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
11/12/2017
Общество
Новости Кузбасса

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