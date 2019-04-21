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Школа молодой семьи действует в Тяжинском районе

В посёлке Листвянка прошло выездное заседание клуба «Школа молодой семьи».В Листвянском СДК опытом успешного воспитания детей и сохранения добрых внутрисемейных отношений поделилась Ирина Васильевна Какурина – активная общественница, ответственная работница, жена, мама, бабушка, награжденная медалью Кемеровской области «За достойное воспитание детей».
Психолог социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Светлана Павловна Егорова, используя слайды, рассказала об актуальных проблемах безопасности детей и подростков в интернет пространстве. Медицинская сестра Наталья Геннадьевна Федорова осветила тему «Гиперактивный ребенок в семье: причины, особенности развития, воспитание». Молодые родители задавали вопросы, благодарили за полученные знания, предлагали новые темы для обсуждения.
В малом зале для детей молодых родителей воспитатель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Татьяна Анатольевна Дубро дала мастер-класс «Пасхальный сувенир», а психолог Инна Викторовна Чебаткова провела с ребятишками психологические игры.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/04/2019
Общество
Тяжин
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