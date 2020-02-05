"Школа технического руководителя" поможет стать профессионалом в компании "Россети Сибирь"

Школа технического руководителя – это плановая работа компании с кадровым резервом, который был сформирован осенью 2019 года. Прием заявок от специалистов в кадровый резерв стартовал в марте, в августе прошли отборочные туры. А в ноябре из полутора сотен специалистов были отобраны три десятка резервистов на должности мастера управления электрическими сетями, начальника района электрических сетей, диспетчера и столько же наставников, которые будут помогать резервистам и контролировать их работу.

Задача проекта – выявление и развитие перспективных молодых сотрудников, обладающих высоким потенциалом и мотивацией к профессиональному и карьерному росту, развитию компании, а также готовых к переезду. При отборе кандидатов в кадровый резерв учитывались следующие параметры: высшее или среднее профессиональное образование в области энергетики, опыт работы от года до пяти лет (в зависимости от должности), возраст – не старше 36 лет.

17-19 февраля в рамках «Школы технического руководителя» пройдет обучение для наставников. А 16-20 марта состоится первый образовательный модуль для резервистов. Обучение пройдет в очной форме, в Красноярске, на базе Сибирского корпоративного энергетического учебного центра. В программе – развитие профессиональных, управленческих и цифровых компетенций. Еще три модуля пройдут до конца года: в мае, октябре и декабре. Для закрепления полученных знаний также планируется межмодульная работа, тренинги и стажировки.

Резервисты уже успели поработать с наставниками и сформировали индивидуальные планы развития. Все они готовы приступить к обучению по специально разработанной модульной программе: осваивать разработку проектов, учиться управлять финансами, получать инструменты управления персоналом, погружаться в цифровую трансформацию, научиться грамотно выстраивать коммуникации и осваивать базовый управленческий цикл.

По результатам обучения будет составлен персональный рейтинг кадрового резерва. Победители могут рассчитывать на подъем по карьерной лестнице.