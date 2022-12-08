Школа в Кузбассе не в полной мере осуществляла антитеррористическую защищённость своей территории

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, ранее в результате проведённой прокуратурой г.Мариинска проверки было выявлено нарушение целостности ограждения территории «Основной общеобразовательной школы № 3», а имеющееся металлическое ограждение в виде профлиста было ненадлежаще закреплено. Более того, на территории школы находится полуразрушенное здание, доступ к которому не был ограничен. По итогам проверки прокурор г.Мариинска обратился в суд с требованием возложения на образовательное учреждение обязанности устранить выявленные нарушения.

Ещё в 2021 году прокуратурой г.Мариинска в деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 3» были установлены нарушения в области обеспечения безопасности детей. Выявлено нарушение целостности ограждения территории школы от частного сектора, а металлическое ограждение в виде профилированного листа надлежащим образом не прикреплено. Кроме того, на территории школы находится полуразрушенное здание, которое длительное время не используется. При этом доступ к нему на момент проверки не ограничен, что создаёт угрозу причинения травм детям.

Тогда после проведённой проверки в адрес Управления образования администрации Мариинского муниципального округа было внесено представление, но до сентября 2022 года выявленные нарушения безопасности не были устранены. В связи с этим прокурор и обратился в суд с исковыми требованиями о возложении обязанности выполнения мероприятий по исполнению требований законодательства.

«Меры по антитеррористической защищённости объекта, принимаемые школой, не являются достаточными и полными. Следовательно, не исполняется обязанность, направленная на обеспечение безопасных условий обучения и воспитания обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, посещающих указанную образовательную организацию», – указывал прокурор в исковом заявлении.

В судебном заседании директор школы просила принять признание иска и вынести решение об удовлетворении исковых требований.

В связи с тем, что признание заявленного иска не противоречит закону, а также не нарушает права и законные интересы других лиц, суд не нашёл оснований для отказа в этом.

Исковые требования прокурора г.Мариинска были удовлетворены.

Школа по вступлению решения суда в законную силу обязана выполнить работы по ограждению территории образовательного учреждения в соответствии с установленными требованиями, а также демонтировать разрушенное здание, расположенное на территории школы.

Следует отметить, что по информации руководства образовательного учреждения решение суда в части полуразрушенного здания выполнено, и в настоящее время работы, касающиеся ограждения, находятся на завершающей стадии.

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