Школьникам Кузбасса подарят 400 планшетов для дистанционного обучения

Благотворители подарят школьникам Кузбасса 400 планшетов для дистанционного обучения в рамках акции «Цифропомощь». Первая партия – 150 устройств – передана в Региональный добровольческий центр «БлагоДарю» в среду 6 мая. В ближайшие дни туда поступят еще 250 планшетов, все они будут переданы школьникам из многодетных и малообеспеченных семей.

Подарок детям сделали председатель попечительского совета Федерации спортивной борьбы Кузбасса Константин Синцов при поддержке президента Федерации спортивной борьбы Кузбасса, депутата Государственной Думы РФ Александра Брыксина и сопредседателя попечительского совета Федерации спортивной борьбы, вице-президента Федерации спортивной борьбы России Александра Шишкина.

Ранее в рамках акции «Цифропомощь» компьютерную технику получили 144 кузбасские семьи, в которых воспитывается более 700 школьников.