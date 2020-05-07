Школьникам Кузбасса подарят 400 планшетов для дистанционного обучения

Благотворители подарят школьникам Кузбасса 400 планшетов для дистанционного обучения в рамках акции «Цифропомощь». Первая партия – 150 устройств – передана в Региональный добровольческий центр «БлагоДарю» в среду 6 мая. В ближайшие дни туда поступят еще 250 планшетов, все они будут переданы школьникам из многодетных и малообеспеченных семей.
Подарок детям сделали председатель попечительского совета Федерации спортивной борьбы Кузбасса Константин Синцов при поддержке президента Федерации спортивной борьбы Кузбасса, депутата Государственной Думы РФ Александра Брыксина и сопредседателя попечительского совета Федерации спортивной борьбы, вице-президента Федерации спортивной борьбы России Александра Шишкина.
Ранее в рамках акции «Цифропомощь» компьютерную технику получили 144 кузбасские семьи, в которых воспитывается более 700 школьников.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
На обязательную самоизоляцию отправлены водители, которые работали на маршруте Новокузнецк — Абагур...
|
Кузбасским предпринимателям начали выдавать региональные пособия на выплату зарплат. С 6 мая...
|
Напомним, колесо обозрения разобрали и увезли на реконструкцию в Москву ещё в конце 2019 года....
|
В Новокузнецке закрыта на карантин часть отделений новокузнецкого филиала областного...