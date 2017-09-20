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Школьникам о пенсии: всё только начинается

Более 1200 кузбасских школьников и студентов приняли участие в Едином всероссийском Дне пенсионной грамотности, который состоялся вчера, 19 сентября. Сотрудники территориальных органов ПФР в занимательной и доступной форме рассказали молодежи об истории пенсионного обеспечения, о современной пенсионной системе.

Так, в Новокузнецке юным гостям удалось успешно справиться со всеми заданиями квеста и найти заветное кодовое слово, открывающее путь к реализации пенсионных прав гражданина. Старшеклассники из другой новокузнецкой школы защищали жизненные проекты. Каждая команда выбирала свой трудовой путь: с заключением договора с работодателем или без, «белую» или «серую» зарплату. В зависимости от этих шагов программировались дальнейшие этапы жизненного проекта и его итог.

  Креативность и смекалку проявили школьники Кемерова. Разыгрывая ситуационные задачи «Работодатель – работник», «Семья получила материнский капитал», «Престарелая бабушка и внучка», ребята на практике получали знания о государственной поддержке семьям, инвалидам, пожилым людям, знакомились со своими пенсионными правами.

- Привожу ребят из своей школы на День пенсионной грамотности уже второй год. В прошлый раз нам давали полистать музейные документы. В этом году знакомили с архивом и компьютерной системой управления. Ребятам показали, какую большую работу проводит Пенсионный фонд, - делится впечатлениями классный руководитель 10Б класса МБОУ «СОШ № 10» г. Кемерово Валентина Пискунова.

На память о встрече сотрудники Пенсионного фонда вручили ребятам образовательный буклет «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни», а также промо-закладки с адресом нового сайта «Школьникам о пенсии» (http://school.pfrf.ru/). Он в занимательной форме представляет  информацию о пенсионной системе, дает возможность смоделировать свое «пенсионное» будущее на симуляторе, пройти тест на знание пенсионного законодательства, почитать посты сверстников в соцсетях с тегом #мояпенсия.

19 сентября День пенсионной грамотности прошел в 35 учреждениях Кузбасса: вузах, ссузах, общеобразовательных школах. В целом просветительский проект Пенсионного фонда по формированию у молодого поколения пенсионной культуры охватит 115 образовательных учреждений Кемеровской области и продлится до конца 2017 года.

Общество
kuzbassnews.ru
20/09/2017
Общество
Новости Кузбасса

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