Школьники и воспитанники детсадов Тяжинского района приняли участие в акции «Вода России»

Цель общероссийской акции – очистка берегов рек и водоемов, а также популяризации идей бережного отношения к воде среди широких слоев населения.

Для детей были проведены просветительские мероприятия в защиту водных объектов. В детских садах прошли беседы «Вода – это жизнь», воспитатели познакомили дошкольников с произведениями Натальи Александровны Рыжовой «Жила-была речка», «Как люди речку обидели».

В школах прошли уроки экологической грамотности: «Водная система Российской Федерации», «Чистая вода нужна всем и всегда», «Охрана водных ресурсов страны» и другие.