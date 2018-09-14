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Школьники и воспитанники детсадов Тяжинского района приняли участие в акции «Вода России»

Цель общероссийской акции – очистка берегов рек и водоемов, а также популяризации идей бережного отношения к воде среди широких слоев населения.
Для детей были проведены просветительские мероприятия в защиту водных объектов. В детских садах прошли беседы «Вода – это жизнь», воспитатели познакомили дошкольников с произведениями Натальи Александровны Рыжовой «Жила-была речка», «Как люди речку обидели».
В школах прошли уроки экологической грамотности: «Водная система Российской Федерации», «Чистая вода нужна всем и всегда», «Охрана водных ресурсов страны» и другие.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/09/2018
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса
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