Школьники из 10 регионов России стали победителями в финале Всероссийской Робототехнической Олимпиады

С 23 по 25 июня в Университете Иннополис (Республика Татарстан) прошел заключительный этап Всероссийской Робототехнической Олимпиады в рамках World Robot Olympiad – 2017. Соревнования реализуются с использованием образовательных решений LEGO Education – традиционного партнера мероприятия.

Около 600 человек из 50 регионов России от Калининграда до Владивостока, отобранных на региональных этапах, приняли участие в финале Всероссийской Робототехнической Олимпиады. По итогам соревнований члены жюри выбрали победителей и призеров турнира, которые отправятся на федеральные учебно-тренировочные сборы на базе Университета Иннополис – площадки проведения Всероссийской Робототехнической Олимпиады. По окончанию сборов будет объявлен состав сборной России по робототехнике, которая представит Россию на международном финале World Robot Olympiad – 2017.

Международный финал World Robot Olympiad – 2017 пройдет с 10 по 12 ноября этого года в городе Сан-Хосе, Коста-Рика, где наши школьники выступят от России на международной арене, и главное – получат возможность пообщаться со своими сверстниками со всего мира, получив бесценный опыт международных состязаний.

Победителями Всероссийской Робототехнической Олимпиады стали участники из Томска, Владивостока, Санкт-Петербурга, Ижевска, Нижегородской области, Челябинска, Казани, Пензы, Москвы и Новосибирска. Финалистам российского этапа олимпиады были вручены призы из серии образовательных робототехнических решений LEGO® MINDSTORMS® Education EV3.

«Нам необходимо развивать образование в сфере робототехники, чтобы уже сегодня готовить будущих специалистов. На соревнованиях школьники проявляют сильную заинтересованность во время проектирования, понимая, что благодаря их разработкам могут решаться глобальные задачи по улучшению качества жизни многих тысяч людей на нашей планете», – отметила Ольга Ломбас, директор LEGO Education в России и СНГ. «С помощью образовательных решений и поддержке таких мероприятий, как Всероссийская Робототехническая Олимпиада, LEGO Education увеличивает вовлеченность школьников и студентов в естественные науки».

Участники соревнований боролись за награды в 8 основных категориях: «Основная», «Творческая», «Студенческая», «Футбол роботов», «Сервисные и промышленные», «Автотранспортные», «Водные» и «Летательные интеллектуальные робототехнические системы». Впервые на российской олимпиаде были представлены соревнования автономных беспилотных летательных аппаратов и роботизированный тетрис.

«Сейчас на площадке Всероссийской Робототехнической Олимпиады одновременно проводятся соревнования для учащихся от 8 до 25 лет, что позволяет выстроить преемственность образовательного процесса, связанного с робототехникой. Примечательно, что бывшие участники соревнований сейчас и готовят команды, и организуют соревнования, и являются судьями олимпиад», – рассказал Максим Васильев, президент Международной Ассоциации Спортивной и Образовательной Робототехники (МАСОР). «Решения LEGO Education на данный момент являются лучшей соревновательной базой и позволяют не только совсем маленьким детям погрузиться в мир робототехники, но и предоставить серьезным инженерам простой доступный инструмент проектирования и отладки проектов».