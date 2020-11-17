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Школьники Кузбасса могут присоединиться к онлайн-уроку пенсионной грамотности

Специалисты Отделения ПФР по Кемеровской области – Кузбассу завтра, 18 ноября, проведут занятие для старшеклассников и студентов в рамках осенней сессии проекта "Онлайн-уроки финансовой грамотности". Занятие начнется в 6:00 мск. Зарегистрироваться участники могут на сайте https://dni-fg.ru/pension.

Это второй урок в серии занятий по пенсионной грамотности, запланированных с октября по декабрь 2020 г. Новый формат помогает привлечь к теме большую аудиторию, а специалистам ПФР – рассказать молодежи о том, как формируется пенсия, как белая и серая зарплата влияют на ее размер, как получить услуги Пенсионного фонда. Уроки проходят в формате вебинаров в режиме «один лектор – много классов». К первому занятию специалистов ПФР в октябре подключилось 173 российские школы, с основами пенсионных знаний познакомились 2574 молодых слушателей.

Следующие два урока «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни» специалисты ПФР проведут 1 и 16 декабря. Регистрация открыта на сайте проекта.

Организатор проекта "Онлайн-уроки финансовой грамотности"- Центральный банк Российской Федерации. Целью инициативы является формирование у старшеклассников установки грамотного финансового поведения, закрепление базовых финансовых понятий, знакомство с актуальными финансовыми продуктами и услугами, информирование о рисках.

Общество
kuzbassnews.ru
17/11/2020
Общество
Новости Кузбасса

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