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Школьники Кузбасса в аудиториях СибГИУ решали индустриальные задачи

В СибГИУ состоялся первый образовательный трек для школьников Юга Кузбасса «Цифровое поколение ЕВРАЗа». Цель мероприятия заключалась в том, чтобы  как можно более полно раскрыть интеллектуальные возможности  школьников – будущих абитуриентов первого вуза Кузбасса.

На первой встрече, которую провел проректор по учебной работе, профессор Михаил Темлянцев, гости вуза ознакомились с планом трека, а затем  по интересам сформировали  проектные команды.

Получилось 12 команд. Каждая со своим тематическим направлением: металлургия, машиностроение и информационные технологии. Кейсы Института металлургии и  материаловедения были особенно интересны: «Разработка инновационных технологий  переработки габаритных отходов» или, например, «Умный экогород», «Технология индустрии 4.0 в современной металлургии».

 12 школьников выбрали треки Института информационных технологий и автоматизированных систем, пожалуй, это была самая крупная команда. Для разработки проекта они выбрали тему «Умный дом», где все управляется голосом, кнопкой на телефоне или пульте. Занятия проходили в Центре цифровых компетенций. В состав Центра входят три лаборатории на 63 автоматизированных рабочих места, оснащенных компьютерами класса hi-tech и лицензионным специализированным программным обеспечением, интерактивными досками с технологией тачскрин. В лабораториях также имеется оборудование для видеоконференций, с помощью которого осуществляются  удаленные занятия с участием индустриальных партнеров. 

 

Фото: СибГИУ

 

Образование
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/01/2023
Образование
Новокузнецк

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