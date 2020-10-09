Школьники Ленинска-Кузнецкого смогут на занятиях создавать «умных» роботов

В кузбасском городе открылся первый класс робототехники продвинутого уровня. До конца года в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» еще два класса в Ленинске-Кузнецком оснастят оборудованием, предназначенным для юных любителей программирования и кибернетики.

Учащиеся лицея №4 в Ленинске-Кузнецком первыми опробовали оборудование в новой робототехнической лаборатории. Здесь старшеклассники будут изучать электрику, электротехнику, машиностроение и программирование. Созданные ими роботы смогут выполнять более 40 различных видов действий и команд. Заниматься в специальном классе будут 60 ребят, планирующих связать будущее со специальностями физико-математического профиля.



Скоро в Ленинске-Кузнецком откроются еще два специализированных класса — к занятиям в них смогут приступить 180 школьников. При этом образовательная программа будет расширена и предназначена не только для старшеклассников, но и для малышей от 5 лет.