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Школьники побывали в гостях у летчиков авиаотряда Росгвардии

 В Кемерове учащиеся профильного класса Росгвардии школы №74 побывали в авиационном отряде специального назначения Росгвардии и поздравили с 31-й годовщиной образования авиаотряда.

Дети подарили летчикам рисунки и открытки, которые изготовили всем классом собственноручно. В свою очередь военнослужащие устроили для гостей чаепитие. В ходе беседы росгвардейцы рассказали детям об истории создания кемеровского авиационного подразделения, задачах и трудностях, с которыми сталкиваются экипажи в небе.

  «Я знаю, что наши летчики постоянно летают и помогают людям, выполняют различные задачи, например, помогают находить людей, которые потерялись в лесу и тушат пожары!», - рассказала ученица 6 класса Росгвардии Ксения Комаринец.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
22/09/2022
Образование
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