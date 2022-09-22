Школьники побывали в гостях у летчиков авиаотряда Росгвардии

В Кемерове учащиеся профильного класса Росгвардии школы №74 побывали в авиационном отряде специального назначения Росгвардии и поздравили с 31-й годовщиной образования авиаотряда.

Дети подарили летчикам рисунки и открытки, которые изготовили всем классом собственноручно. В свою очередь военнослужащие устроили для гостей чаепитие. В ходе беседы росгвардейцы рассказали детям об истории создания кемеровского авиационного подразделения, задачах и трудностях, с которыми сталкиваются экипажи в небе.

«Я знаю, что наши летчики постоянно летают и помогают людям, выполняют различные задачи, например, помогают находить людей, которые потерялись в лесу и тушат пожары!», - рассказала ученица 6 класса Росгвардии Ксения Комаринец.

Фото: Росгвардия