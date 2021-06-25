Школьников Кузбасса приглашают в дистанционный летний кулинарный лагерь

«Нестле» приглашает школьников Кузбасса в дистанционный Летний кулинарный лагерь, который продлится до 9 июля на платформе программы «Разговор о правильном питании». За 5 недель участники лагеря попробуют себя в роли профессиональных шеф-поваров и исследуют научные аспекты приготовления блюд.

Формат летнего онлайн-лагеря был запущен еще в прошлом году и сразу стал популярным среди школьников: в кулинарном проекте приняли участие более 2000 детей в возрасте от 7 до 14 лет из 60 регионов России. Однако новая смена будет особенной. Ведущие шеф-повара вместе с юным кулинаром Яной будут не только готовить вкусные и полезные блюда, но и ставить научные эксперименты в Food-лаборатории: делать из творога съедобный пластилин, одним ударом превращать воду в лед, с помощью картофеля зажигать электрическую лампочку и многое другое. Участники лагеря смогут почувствовать себя настоящими исследователями!

Каждый, кто разместит фотографии блюд, будет награжден дипломом участника, а школьники, опубликовавшие собственные видео-рецепты, смогут побороться за звание Супер-шефа, получить памятные призы и даже стать ведущими мастер-классов.

«Летние каникулы – самый долгожданный период для школьников, который у многих ассоциируется с отдыхом и развлечениями. Однако не стоит забывать, что это также прекрасное время для полезного досуга, на который в течение учебного года не всегда достаточно свободного времени, – отмечает Александра Макеева, автор программы «Разговор о правильном питании», руководитель отдела образовательных программ компании «Нестле Россия». – Наш проект направлен на формирование у детей культуры правильного питания. Участники лагеря убедятся на собственном опыте, что полезные блюда могу быть вкусными, а процесс их приготовления – увлекательным. А это первый шаг к здоровому образу жизни».