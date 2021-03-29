Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Школьный музей объединили с музеем производственного объединения «Прогресс»

Открытие единого музейного комплекса, который появился на базе музея Боевой Славы им. Бориса Григорьева школы №19 в Кировском районе Кемерова, состоялось накануне.

У старейшего предприятия, оборонного завода №392 (а позднее п/о «Прогресс»), которому район обязан своим рождением, и школы №19 много общих страниц в истории. В военные 1940-е сотни школьников учебного заведения, многим из которых не было еще и 15, заменили у станков кадровых рабочих и инженеров, которые ушли на фронт. В 1942 - 1943 годах бывшие выпускники школы №19, а затем рабочие порохового комбината №392 Борис Григорьев, Николай Панкрушин, Федор Авраменко, Юрий Федосеев также ушли добровольцами на фронт и погибли смертью храбрых.

В послевоенное время предприятие шефствовало над школой №19. Так что объединение музеев стало логическим продолжением многолетнего сотрудничества по сохранению исторической памяти.

В день открытия обновленной и значительно расширенной экспозиции школьники, руководитель музея Владимир Колесников и председатель Совета ветеранов п/о «Прогресс» Галина Рыбина провели для жителей и гостей Кировского района экскурсию. Участники события выразили уверенность, что объединение музеев даст новый импульс патриотической работе.

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
29/03/2021
Образование
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Божьи коровки проснулись в Кузбассе из-за потепления
Жуков обнаружили на улицах Новокузнецкого района. Снимок местной жительницы опубликовал портал...
От -11 до +11 градусов ожидается в Кузбассе в последний понедельник марта
В ночь на понедельник, 29 марта, синоптики обещают от -1 до -6 градусов, при этом местами столбики...
Более 100 тысяч жителей Кузбасса прошли вакцинацию от коронавируса
Прошли вакцинацию от коронавируса более 100 тысяч жителей Кузбасса. Привиться от COVID-19 могут все...
Двое человек погибли на пожаре в Кузбассе
В Мариинском районе на пожаре погибли два человека, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса»....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus