Школьный музей объединили с музеем производственного объединения «Прогресс»

Открытие единого музейного комплекса, который появился на базе музея Боевой Славы им. Бориса Григорьева школы №19 в Кировском районе Кемерова, состоялось накануне.



У старейшего предприятия, оборонного завода №392 (а позднее п/о «Прогресс»), которому район обязан своим рождением, и школы №19 много общих страниц в истории. В военные 1940-е сотни школьников учебного заведения, многим из которых не было еще и 15, заменили у станков кадровых рабочих и инженеров, которые ушли на фронт. В 1942 - 1943 годах бывшие выпускники школы №19, а затем рабочие порохового комбината №392 Борис Григорьев, Николай Панкрушин, Федор Авраменко, Юрий Федосеев также ушли добровольцами на фронт и погибли смертью храбрых.



В послевоенное время предприятие шефствовало над школой №19. Так что объединение музеев стало логическим продолжением многолетнего сотрудничества по сохранению исторической памяти.



В день открытия обновленной и значительно расширенной экспозиции школьники, руководитель музея Владимир Колесников и председатель Совета ветеранов п/о «Прогресс» Галина Рыбина провели для жителей и гостей Кировского района экскурсию. Участники события выразили уверенность, что объединение музеев даст новый импульс патриотической работе.