Школы искусств Калтана пополнились тремя новыми пианино

Музыкальные инструменты «Мелодия» фабрики «Тульская гармонь» поступили в школы искусств № 37, № 42 и № 43. Цена одного пианино составляет порядка 400 тыс. рублей.

Оснащение учреждений дополнительного образования новыми пианино стало возможно благодаря федеральному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Основными исполнителями программы являются Минпромторг и Минкультуры России.

По словам начальника управления культуры Калтанского городского округа М.А. Меркуловой, проблема обновления парка музыкальных инструментов в школах искусств назрела давно.

«Перед нами стоит задача – дать качественное предпрофессиональное образование. Выполнить ее без качественных музыкальных инструментов невозможно. Нашим старым пианино уже больше двадцати лет. Конечно, мы о них заботимся, поддерживаем в рабочем состоянии. Однако новые музыкальные инструменты обладают совершенно другой звуковой окраской и выразительностью звучания, что очень важно для эффективного развития музыкального слуха. Уверена, благодаря нацпроекту юных дарований в Кузбассе станет еще больше», - рассказала Марина Анатольевна.

Сегодня игре на фортепиано обучается свыше 80 калтанских ребят в возрасте от 5 до 17 лет. Среди них есть победители и призеры престижных конкурсов. Например, в международном фестивале-конкурсе «Сибириада» почетное звание лауреата получили Анастасия Суворина (ШИ № 37) и фортепианный дуэт «Мелодия» в составе Миланы Зайцевой и Ангелины Савковой (ШИ № 43). Дипломантом конкурса стала Ангелина Храменкова (ШИ № 43).

Напомним, сертификат на оснащение 82 музыкальными инструментами музыкальных школ региона передала Губернатору Кузбасса заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец во время Женского форума в Новокузнецке.