Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Школы искусств Калтана пополнились тремя новыми пианино

Музыкальные инструменты «Мелодия» фабрики «Тульская гармонь» поступили в школы искусств № 37, № 42 и № 43.  Цена одного пианино составляет порядка 400 тыс. рублей.

Оснащение учреждений дополнительного образования новыми пианино стало возможно благодаря федеральному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Основными исполнителями программы являются Минпромторг и Минкультуры России.

По словам начальника управления культуры Калтанского городского округа М.А. Меркуловой, проблема обновления парка музыкальных инструментов в школах искусств назрела давно.

«Перед нами стоит задача – дать качественное предпрофессиональное образование. Выполнить ее без качественных музыкальных инструментов невозможно. Нашим старым пианино уже больше двадцати лет. Конечно, мы о них заботимся, поддерживаем в рабочем состоянии. Однако новые музыкальные инструменты обладают совершенно другой звуковой окраской и выразительностью звучания, что очень важно для эффективного развития музыкального слуха. Уверена, благодаря нацпроекту юных дарований в Кузбассе станет еще больше», - рассказала Марина Анатольевна.

Сегодня игре на фортепиано обучается свыше 80 калтанских ребят в возрасте от 5 до 17 лет. Среди них есть победители и призеры престижных конкурсов. Например, в международном фестивале-конкурсе «Сибириада» почетное звание лауреата получили Анастасия Суворина (ШИ № 37) и фортепианный дуэт «Мелодия» в составе Миланы Зайцевой и Ангелины Савковой (ШИ № 43). Дипломантом конкурса стала Ангелина Храменкова (ШИ № 43).

Напомним, сертификат на оснащение 82 музыкальными инструментами музыкальных школ региона передала Губернатору Кузбасса заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец во время Женского форума в Новокузнецке.

 

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
10/09/2019
Культура
Калтан
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев восхитился угольной ТЭЦ в Японии
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поделился в Instagram впечатлениями от японской...
В Кузбассе незаконно вырубили больше 40 гектаров леса
В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки леса. Как сообщили в областном МВД...
Кузбассовец получил деньги за падение в шахте
Мужчина получил определённую степень утраты трудоспособности. Также из-за полученной травмы у него...
Пилот из кабины показал приземление самолета в Новокузнецке
В Сети появилось видео приземления пассажирского авиалайнера в аэропорту Новокузнецка. Ролик был...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus