Школы, техникумы и колледжи Кузбасса получили 3876 ноутбуков по нацпроекту «Образование»

В Новокузнецке завершился торжественный марш ГТРК "Кузбасс" вела прямую трансляцию. Вернёмся к самым ярким моментам. Ровно в 10 утра...

«Ждите новую вспышку коронавируса»: в Кемерове состоялся Парад Победы В 14:00 на трибуну поднялись губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, полномочный представитель...

За сутки в Кузбассе появилось 30 новых заболевших коронавирусом Появилась сводка на 24 июня по ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Стало известно, что еще у 30...