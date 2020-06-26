Школы, техникумы и колледжи Кузбасса получили 3876 ноутбуков по нацпроекту «Образование»

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Благодаря федеральному проекту «ЦОС» мы обеспечиваем наши школы и организации профессионального обращения современное техникой
Учебные заведения Кузбасса получили 102 комплекта цифровой техники в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В каждый комплект входят 38 ноутбуков, две интерактивные доски и многофункциональная офисная техника (принтер-сканер-копир). На покупку техники из федерального бюджета выделено 223,5 млн рублей, из областного - 8,6 млн рублей.
Комплекты цифровой техники получили 86 школ, 16 техникумов и колледжей Кузбасса. Новое оборудование позволяет обновить кабинеты информатики, организовывать онлайн-обучение, вести электронный документооборот.
26/06/2020
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