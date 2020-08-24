Школы Яйского округа практически полностью готовы к новому учебному году

В Новокузнецком районе сельчане вышли на ремонт дорог своими силами Со слов главы поселения, накажут ее заместителя. Вот так, устроивший финансовую блокаду Загорскому...

Массовые проверки пройдут на водоёмах Кузбасса На протяжении текущей недели, на территории всех водных артерий Кузбасса будут проведены массовые...

В палаточный городок защитников Черемзы вновь нагрянула полиция Казалось бы, на этом можно ставить точку. Но активисты вновь сообщили о том, что в лагерь...