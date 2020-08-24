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Школы Яйского округа практически полностью готовы к новому учебному году

Приобретены бесконтактные термометры, антисептики, рециркуляторы для дезинфекции воздуха. На эти цели из местного бюджета выделено 1 млн. 750 тысяч рублей.
С 1 сентября во всех школах России и региона горячее бесплатное питание будут получать все без исключения учащиеся начальной школы. Для этого в школьных учреждениях Яйского округа столовые были проверены на соответствие установленным нормам и требованиям. В Туратской школе, где ранее был буфет, а не столовая, проведены работы по его реконструкции.
Завершается капитальный ремонт спортивного зала в Новониколаевской школе. С началом учебного процесса в Яйской школе № 1 начнет действовать центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Образование
Яя
kuzbassnews.ru
24/08/2020
Образование
Яя
Новости Кузбасса

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