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Шоу-программа «Блогер party»

 15 июля в 18:00 в современном креативном пространстве «Эвент Парк» пройдет зажигательная программа «Блогер party».

Участники программы перенесутся в настоящие блогерские «встряски», снимут клип под популярные песни и узнают, как заработать миллион подписчиков!

Ребятам предстоит пройти испытания на логику, принять участие в квест турнире по знанию мультфильмов, и сразится в контент играх с кемеровскими блогерами.

Несколько локаций и фотозон, насыщенное разнообразие заданий, тематические розыгрыши и приколы, забавный ведущий и все это в «Эвент Парке» кинозала «Кузбассскино» на проспекте Советском 4.

Программа завершится показом фильма «Космический джем: новое поколение» (6+).

Обязательно предварительная запись по телефону: 36-44-10 и 36-43-69. Подробная информация на сайте kuzbasskino.ru и в социальных сетях.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
13/07/2021
Культура
Кемерово

Новости Кузбасса

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