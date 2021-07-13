Шоу-программа «Блогер party»

15 июля в 18:00 в современном креативном пространстве «Эвент Парк» пройдет зажигательная программа «Блогер party».
Участники программы перенесутся в настоящие блогерские «встряски», снимут клип под популярные песни и узнают, как заработать миллион подписчиков!
Ребятам предстоит пройти испытания на логику, принять участие в квест турнире по знанию мультфильмов, и сразится в контент играх с кемеровскими блогерами.
Несколько локаций и фотозон, насыщенное разнообразие заданий, тематические розыгрыши и приколы, забавный ведущий и все это в «Эвент Парке» кинозала «Кузбассскино» на проспекте Советском 4.
Программа завершится показом фильма «Космический джем: новое поколение» (6+).
Обязательно предварительная запись по телефону: 36-44-10 и 36-43-69. Подробная информация на сайте kuzbasskino.ru и в социальных сетях.
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