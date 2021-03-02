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Шоу-программа «КиноPARTY»

В дни весенних каникул, с 22 марта в кинозале «Кузбасскино» пройдут игровые шоу-программы «КиноPARTY» для кемеровских школьников.

Мы знаем, как организовать весеннюю запоминающуюся шоу-программу «КиноPARTY», ведь это вечеринка для подростков и их родителей!

 Участники программы перенесутся в настоящие тропики и джунгли, с использованием современных методов и средств визуализации, где встретят настоящего динозавра. В кинозале «Кузбасскино» обитает очень милый и забавный друг для каждого - динозаврик. Убедитесь в этом сами!

Ребятам предстоит пройти испытания на логику, принять участие в квест турнире по знанию мультфильмов, и сразится в танцевальном баттле с динозавром.

Несколько локаций и фотозон, насыщенное разнообразие заданий, тематические розыгрыши и приколы, забавный ведущий и все это в кинозале «Кузбассскино».

Программа завершится показом тематического фильма (6+).

Подробная информация на сайте kuzbasskino.ru, в социальных сетях и по телефону: 36-44-10 и 36-43-69.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
02/03/2021
Культура
Кемерово
Новости Кузбасса

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