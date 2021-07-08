Шоу – программы «Summer water Party» в день «Ивана Купала»

Участники программы познакомились со знаменитыми персонажами русских сказок: Водяным, Русалочкой, Бабой – Ягой и Иваном Купалой. Ребята поучаствовали в водных конкурсах и битвах, прошли испытания на логику, узнали традиции старого праздника и конечно пообливались водой!

Программа завершилась фотосессией с персонажами и показом фильма "Приручить дракона» (6+).

Море позитива, мыльные пузыри, забавные персонажи, классная музыка и все это в кинозале «Кузбасскино».

Подробная информация на сайте kuzbasskino.ru, в социальных сетях, обязательна предварительная запись по телефону: 36-44-10 и 36-43-69.