«Шпаргалки» от энергетиков

Накануне осенних каникул сотрудники кузбасского филиала "МРСК Сибири" побывали в школах Кемеровской области, чтобы напомнить ребятам основные правила электробезопасности.
Подобные занятие энергетики проводят регулярно, усиливая информационную активность в преддверии продолжительных выходных и школьных каникул, когда дети большую часть свободного времени предоставлены сами себе.
Каждый урок по энергобезопасности адаптирован под определенную возрастную категорию, сопровождается интересными роликами и интерактивными упражнениями. Такие занятия интересны и подросткам, и учащимся начальных классов, особенно, если они проходят при участии главного корпоративного персонажа МРСК Сибири робота Вольтика. Главный учитель по электробезопасности всегда доступно объясняет, что электричество не только полезно, но и при неправильном обращении может причинить серьезный вред здоровью.
«Сотрудники кузбасского филиала «МРСК Сибири» на подобных занятиях поднимают очень важные проблемы: безопасное селфи, обращение с электричеством дома и на улице, поведение в чрезвычайной ситуации: - рассказывает учитель технологии СОШ №36 Светлана Станиславовна Новикова. – Благодаря интересным викторинам, познавательным видеороликам у детей формируется безопасная модель поведения. А услышанные правила ребята могут еще раз повторить, рассказывая о мероприятиях по энергобезопасности своим родителям, сверстникам и друзьям»
В конце каждого занятия энергетики дарят школьникам тематические раскраски, закладки, расписания для занятий, которые во время каникул станут для любознательных детей «шпаргалками» по энергобезопасности. А самое главное, что этими подсказками можно смело пользоваться и в школе, и дома. «Полезные шпаргалки» Вольтик всегда одобряет!
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