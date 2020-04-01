Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Сибирские дорожники обеспечивают непрерывный цикл работ на федеральных трассах

В дни, объявленные для всей страны нерабочими по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки, федеральные дороги Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей функционируют в обычном режиме. Дорожные организации, которые входят в разряд непрерывно действующих, под контролем ФКУ «Сибуправтодор» выполняют работы по текущему содержанию для обеспечения бесперебойного проезда и строят новые объекты.

Так, к новому этапу приступили на объекте реконструкции Р-255 «Сибирь» км 149-158 на границе Кемеровской и Новосибирской областей. Это монтаж стоек опор будущего путепровода на км 153. Всего в проекте два путепровода, один из которых находится в границах транспортной развязки на км 148, - там возвели опоры ещё зимой. Кроме этого в настоящее время строители заготавливают железобетонные балки для монтажа пролётных строений мостовых сооружений и формируют насыпь земляного полотна по основному ходу дороги.

На строительстве I этапа Восточного обхода Новосибирска по-прежнему усилия сконцентрированы на эстакадной части. Мостовики готовятся к монтажу балок пролётных строений на путепроводе через  автомобильную дорогу с 10 по 30 апреля. На этот период, напомним, в часы выполнения монтажных работ – ежедневно с 22 до 6 часов движение транзитного транспорта будет осуществляться по объездной дороге. 

К 1 апреля, как и планировалось, подрядные организации полностью завершили подготовку к прохождению весеннего паводка: открыли водопропускные трубы, расчистили входные и выходные русла, заготовили необходимый объём инертных материалов. Ведётся круглосуточный мониторинг ситуации на участках дорог с вероятностью подтопления и гидродинамически опасных объектах.

Общество
Экономика
Топ
kuzbassnews.ru
01/04/2020
Общество
Экономика
Топ
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus