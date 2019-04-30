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Сибирские энергетики обеспечат надёжное электроснабжение в майские праздники

«МРСК Сибири» переведено на особый режим работы в преддверии майских праздников. Специалисты обеспечивают надежное энергоснабжение в День весны и труда и последующие продолжительные выходные.

К оперативному реагированию готовы 898 бригад – это 4702 специалиста и 1810 единиц техники. Все бригады укомплектованы необходимым оборудованием и снаряжением. В каждом подразделении наготове передвижные дизель-генераторные установки.

На всей территории обслуживания компании введен так называемый режим технической тишины. В это время прекращено производство плановых работ и переключений, за исключением работ, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий технологических нарушений в действующих электроустановках.

Все члены оперативного штаба филиала находятся на связи в круглосуточном режиме. Организован оперативный обмен данными с региональными подразделениями МЧС России. В течение праздников будет круглосуточно работать единый call-центр МРСК Сибири. По телефону 8-800-1000-380 (звонок бесплатный) можно сообщить о повреждениях на линиях электропередачи, оборванных или провисших проводах.

Общество
kuzbassnews.ru
30/04/2019
Общество
Новости Кузбасса

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