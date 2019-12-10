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Сибирские энергетики повышают надежность работы ЛЭП с помощью специальных устройств

В нескольких филиалах компании «Россети Сибирь» в этом году на высоковольтных линиях электропередачи (ЛЭП) установлены специальные устройства – ограничители гололедообразования и колебаний проводов, которые спасают оборудование от отключений в неблагоприятную погоду. Оттепель и мокрый снег в большинстве регионов Сибири в начале декабря показали эффективность такой защиты – на ЛЭП с новым оборудованием нарушений не произошло.

В этом году новое оборудование энергетики установили на линиях электропередачи в зонах обслуживания филиалов в Красноярском крае, Республике Алтай и в Кемеровской области. Всего смонтировано 355 ограничителей на девяти ЛЭП напряжением 35 и 110 киловольт. Кроме того, на шести линиях электропередачи установлено пять комплектов систем мониторинга гололедообразования с программным обеспечением. При этом специалисты выбирают районы, а также именно те участки линий, которые более всего подвержены гололедообразованию при ветровых нагрузках и мокром снеге.

  - В этом году мы впервые установили новое оборудование на линиях в Яшкинском и Таштагольском районах. Исходили из особенностей местности, длины пролетов ЛЭП. Целью было избежать интенсивной «пляски» проводов и отключений из-за этого при переходах «через ноль» и при сильных ветровых нагрузках. Результат уже наблюдаем: налипания снега и гололедообразования на этих участках нет, - рассказывает главный инженер Кузбасского филиала Россети Сибирь Сергей Тараданов.

По словам специалистов, несмотря на то, что голодоледообразование – явление для Сибири очень редкое, установка ограничителей, систем мониторинга, наряду с организацией метеопостов при неблагоприятных погодных условиях – это наиболее эффективные способы защиты от коротких замыканий и отключений, которые позволяют значительно повысить надежность работы электросетевого комплекса.

Общество
kuzbassnews.ru
10/12/2019
Общество
Новости Кузбасса

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