Сибирские энергетики «зажгут» всероссийский фестиваль энергосбережения творческими мероприятиями
В рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче сотрудники Россети Сибирь организуют масштабные интерактивные площадки в девяти регионах присутствия компании, а также проведут рекордное количество уроков по электробезопасности и энергосбережению в учебных заведениях.
Современные технологии и новейшее оборудование, эксперименты, поражающие воображение и детей, и взрослых, веселые викторины и энергозарядка с ростовыми куклами – энергетики обещают: каждая интерактивная локация на фестивале станет центром притяжения для участников.
Специалисты Алтайского филиала Россети Сибирь первыми дали старт разноплановым мероприятиям и совместно с министерством промышленности и энергетики Алтайского края провели День энергосбережения. Площадкой для яркого и зрелищного события стал Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Специальные уроки в школах и детских садах, тематические локации и конкурсные программы в парках, профилактические ролики в социальных сетях, издание яркой полиграфической продукции, памятки, сборники стихов – это далеко не полный список мероприятий, которые применяют в своей работе специалисты крупнейшей электросетевой компании региона.
Эстафету фестиваля буквально на следующей неделе готовятся принять в Кемеровской области. Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» организуют открытую интерактивную площадку на бульваре Строителей в Кемерове, где пройдет городской праздник. Интеллектуальная аудитория профессора Лампочкина «зарядит» каждого ребенка полезной информацией.
В Бурятии энергетики проведут рекордное количество уроков, охватив практически каждое учебное заведение. Масштабный ликбез продолжится на открытых площадках в городе Улан-Удэ, где будут организованы викторины для детей.
Энергетики из Хакасии организуют увлекательные «Квесты для дошколят». На доступном языке специалисты крупнейшей электросетевой компании расскажут детям основные правила энергосбережения.
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