Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Сибирские энергетики «зажгут» всероссийский фестиваль энергосбережения творческими мероприятиями

В рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче сотрудники Россети Сибирь организуют масштабные интерактивные площадки в девяти регионах присутствия компании, а также проведут рекордное количество уроков по электробезопасности и энергосбережению в учебных заведениях. 

Современные технологии и новейшее оборудование, эксперименты, поражающие воображение и детей, и взрослых, веселые викторины и энергозарядка с ростовыми куклами – энергетики обещают: каждая интерактивная локация на фестивале станет центром притяжения для участников. 

Специалисты Алтайского филиала Россети Сибирь первыми дали старт разноплановым мероприятиям и совместно с министерством промышленности и энергетики Алтайского края провели День энергосбережения. Площадкой для яркого и зрелищного события стал Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Специальные уроки в школах и детских садах, тематические локации и конкурсные программы в парках, профилактические ролики в социальных сетях, издание яркой полиграфической продукции, памятки, сборники стихов – это далеко не полный список мероприятий, которые применяют в своей работе специалисты крупнейшей электросетевой компании региона.

Эстафету фестиваля буквально на следующей неделе готовятся принять в Кемеровской области. Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» организуют открытую интерактивную площадку на бульваре Строителей в Кемерове, где пройдет городской праздник. Интеллектуальная аудитория профессора Лампочкина «зарядит» каждого ребенка полезной информацией.

В Бурятии энергетики проведут рекордное количество уроков, охватив практически каждое учебное заведение. Масштабный ликбез продолжится на открытых площадках в городе Улан-Удэ, где будут организованы викторины для детей.

Энергетики из Хакасии организуют увлекательные «Квесты для дошколят». На доступном языке специалисты крупнейшей электросетевой компании расскажут детям основные правила энергосбережения.   

Культура
Общество
kuzbassnews.ru
28/08/2019
Культура
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Движение в центре Кемерова перекроют из-за праздника
Временные ограничения связаны с проведением "Праздника песни" вместе с Хором Турецкого,...
В Кемерове открылся фирменный ремонтный центр ЯМЗ «Автодизель»
Гарантия, предоставляемая на двигатель после капитального ремонта в фирменном центре, составляет...
Тысячи домов в Новокузнецке оставят без холодной воды
Более 7000 домов в Новокузнецке на целые сутки останутся без холодной воды во вторник, 27-го...
Пьяная новокузнечанка зарезала безработного мужа за тунеядство
Женщина устала терпеть супруга-бездельника и высказала ему накопившиеся претензии во время застолья...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus