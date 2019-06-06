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Сибирский ансамбль песни и пляски Росгвардии стал победителем всероссийского конкурса

В Росгвардии подведены итоги первого Всероссийского конкурса военных ансамблей  «Мелодия на страже». В нем приняли участие более 300 артистов в погонах из разных регионов России.

По итогам конкурса первое место присуждено ансамблю Сибирского округа, также сибирские артисты получили диплом лауреата в номинации «Лучший хор».  Второе – военным артистам отдельной дивизии  имени Ф.Э. Дзержинского,  третье  - творческому коллективу Приволжского округа.

В ходе конкурса ансамбли песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, принимающие участие в ведомственном фестивале, дали целую серию шефских концертов во всех крупных городах Урала. Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблей Росгвардии «Мелодия на страже» завершился гала-концертом.

Благотворительные выступления финалистов Всероссийского конкурса ансамблей Росгвардии «Мелодия на страже» пройдут по всей стране, в том числе и в Кузбассе.

Культура
kuzbassnews.ru
06/06/2019
Культура
Новости Кузбасса

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