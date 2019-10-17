«Сибуправтодор» готовится к первому снегопаду

ФКУ «Сибуправтодор» перевело подрядные организации в режим готовности к устранению последствий первого снегопада, который Западно-Сибирское УГМС прогнозирует на период с 17 по 20 октября.

В эти дни ожидаются дождь и мокрый снег в сочетании с порывистым ветром, понижение температуры, вероятность гололёдных явлений. От водителей также требуется своевременно подготовить свои транспортные средства к зимнему сезону.

В нынешнем году дорожные организации, занятые содержанием федеральных трасс под контролем Сибуправтодора, формируют запасы противогололёдных материалов с опережением календарного графика. Подготовлено достаточное количество снегоуборочной и тяжёлой техники, пункты обогрева и тёплые стоянки проверены на готовность к оказанию помощи водителям в экстремальных ситуациях.

На сегодня организации, задействованные в содержании федеральных дорог Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областей, заготовили на предстоящую зиму 100% требуемого объёма песка, 90% технической соли и 85% безхлоридных реагентов. В полном объёме материалы будут заготовлены к 1 ноября. Для оперативной уборки снега и устранения зимней скользкости подготовлены в общей сложности 588 единиц спецтехники (300 единиц по Новосибирской области, 80 единиц по Кемеровской и 208 по Омской области). Это, в частности, 194 современные комбинированные дорожные машины для синхронного устранения снежных отложений, наката и льда и противогололёдной обработки, 77 автогрейдеров, 56 экскаваторов и погрузчиков, более 200 тракторов.

Контролировать ситуацию на дорогах диспетчерской службе Управления помогает автоматизированная система метеообеспечения. Напомним, это 83 метеостанции с функцией передачи информации в режиме реального времени. Комплексы расположены на проблемных с позиции метеоусловий участках подведомственной сети дорог и позволяют контролировать состояние дорожного покрытия, потребность в противогололёдной обработке, видимость и другие условия проезда, а также прогнозировать погоду на ближайшие часы. В рамках взаимодействия со службой 112 налажена возможность принимать звонки пользователей автодорог с определением их местоположения на карте для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Телефоны диспетчерских служб ФКУ «Сибуправтодор»:

· в Новосибирской области – (383)262-62-72, 8-913-943-12-74;

· в Кемеровской и Томской областях – 8(3842) 75-29-76, 8-961-707-85-69;

· в Омской области – 8(3812) 40-70-16, 8-913-670-12-36.



Также сообщить о состоянии проезда по федеральным дорогам или об экстремальной ситуации водители могут по телефону экстренных служб – 112.