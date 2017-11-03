Синоптики предупреждают о сильном ветре и снегопадах

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 4 ноября на большей части территории ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, местами гололедные явления, усиление ветра ночью с 3 на 4 ноября и в первой половине дня 4 ноября 13-18 м/с, местами порывы до 22-27 м/с. В течение дня похолодание.

Сотрудники Госавтоинспекции просят участников движения быть более внимательными и осторожными. При осложнении погодных условий водителям следует воздержаться от дальних междугородных поездок.

При приближении к пешеходным переходам заранее снижайте скорость.