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Синоптики предупреждают о сильном ветре и снегопадах

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 4 ноября  на большей части территории ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, местами гололедные явления, усиление ветра ночью с 3 на 4 ноября и в первой половине дня 4 ноября 13-18 м/с, местами порывы до 22-27 м/с. В течение дня похолодание.

Сотрудники Госавтоинспекции просят участников движения быть более внимательными и осторожными. При осложнении погодных условий водителям следует воздержаться от дальних междугородных поездок.

При приближении к пешеходным переходам заранее снижайте скорость.

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kuzbassnews.ru
03/11/2017
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