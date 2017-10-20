Синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, усиление ветра, гололедицу

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 21 октября, по области ожидаются дожди, в отдельных районах сильные, ночью с мокрым снегом. В утренние часы на дорогах гололедица. Сила ветра при порывах может достигать 15-20 м/с.

Водителям при передвижении на автотранспорте специалисты МЧС рекомендуют избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток - использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.