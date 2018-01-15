Синоптики прогнозируют ухудшение погоды

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 16 января на территории Кемеровской области ожидается усиление ветра от 17 до 22 м/с, снег, местами сильный, метель.
Температура ночью -19,-24, в отдельных районах до -32. На дорогах гололедица, снежные заносы, ухудшение видимости.
Специалисты ГО и ЧС по региону рекомендуют жителям области ограничить использование личного автотранспорта при передвижении на дальние расстояния. Пешеходам же, учитывать погодные условия при пересечении проезжей части. Дорогу необходимо переходить строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток - использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.
15/01/2018
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