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Синотики предупредили о дождях с грозами

По данным Кемеровского Гидрометцентра 4 мая на территории Кузбасса ожидаются дожди, местами с грозами; днём усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 13-18 м/с, местами с порывами 20-23 м/с.

Облачно, ночью в отдельных районах небольшие, по северу умеренные дожди, днём небольшие и умеренные дожди, местами грозы.

Местами на территории региона сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
04/05/2021
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