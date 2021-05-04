Синотики предупредили о дождях с грозами

По данным Кемеровского Гидрометцентра 4 мая на территории Кузбасса ожидаются дожди, местами с грозами; днём усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 13-18 м/с, местами с порывами 20-23 м/с.

Облачно, ночью в отдельных районах небольшие, по северу умеренные дожди, днём небольшие и умеренные дожди, местами грозы.

Местами на территории региона сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

Фото из открытых источников