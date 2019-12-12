Система консультирования ПФР

В Кемеровской области работают 57 телефонов горячих линий ПФР.

Специалисты территориальных органов ПФР по Кемеровской области в рабочие дни с 8.30 до 17.30 консультируют земляков по всем вопросам, касающимся пенсионного обеспечения граждан, социальных выплат, основных положений федеральных законов и изменений в пенсионном законодательстве. Также по данным телефонам можно задать вопросы, связанные с получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и по распоряжению средствами материнского капитала. С начала 2019 г. по телефону более 25 тысяч жителей региона получили консультацию.

Номера телефонов горячей линии по территориям можно найти на сайте ПФР в разделе « Контакты и адреса – Структура отделения »

Кроме того, для дополнительных консультаций организована горячая линия и в Отделении ПФР по Кемеровской области по телефону (3842) 58-73-20.