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Система консультирования ПФР

В Кемеровской области работают 57 телефонов горячих линий ПФР.

Специалисты территориальных органов ПФР по Кемеровской области в рабочие дни с 8.30 до 17.30 консультируют земляков по всем вопросам, касающимся пенсионного обеспечения граждан, социальных выплат, основных положений федеральных законов и изменений в пенсионном законодательстве. Также по данным телефонам можно задать вопросы, связанные с получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и по распоряжению средствами материнского капитала. С начала 2019 г. по телефону более 25 тысяч жителей региона получили консультацию.

Номера телефонов горячей линии по территориям можно найти на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса – Структура отделения»

Кроме того, для дополнительных консультаций организована горячая линия и в Отделении ПФР по Кемеровской области по телефону (3842) 58-73-20.

Возможность граждан оперативно связаться со специалистом ПФР – одно из ключевых правил в деятельности Пенсионного фонда. Для этого на сайте ПФР существует раздел «Центр консультирования», где можно задать вопрос онлайн-консультанту или диспетчеру Единой федеральной консультационной службы ПФР, написать обращение в онлайн-приемную или на официальной странице ПФР в одной из социальных сетей. Страницы Отделения ПФР по Кемеровской области в социальных сетях: Facebook, Vkontakte, Одноклассники, Twitter.

Общество
kuzbassnews.ru
12/12/2019
Общество
Новости Кузбасса

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