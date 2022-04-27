Систематическая ошибка сотрудников ГВУ (Государственных ветеринарных учреждений) и уполномоченных лиц при указании транспортного средства в эВСД

Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» выявлена систематическая ошибка совершаемая сотрудниками ГВУ и уполномоченными лицами, а именно: не указывают идентификационные номера транспортных средств или указывают без серии и номера региона, что является критической ошибкой.

Указанные действия приводят к нарушению требований, установленных ст.15 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.1993г №4979-1; п.п.7,41 Приложения 1,2 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016г 589, согласно которому данные транспортного средства, которое перемещает товар, обязательно нужно указывать в ВСД, более того, если уже

после оформления ВСД транспортное средство, которое транспортирует продукцию, сменилось, ВСД необходимо аннулировать и оформить новый (п. 48 Приложения 2 «Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме» к Приказу Минсельхоза от 27.12.2016 № 589).

Из объяснений сотрудников следует, что причиной данного нарушения являются: отсутствие информации, на каком транспортном средстве будет осуществляться перевозка подконтрольного груза, не полная информация о транспортном…средстве.

Так что же делать для того чтобы получать достоверную информацию о транспортном средстве вовремя? Зависит от того, как выстроено сотрудничество продавца и перевозчика. Если продавец передает полномочия по обслуживанию товара перевозчику, то перевозчик сам может формировать ВСД на груз до конечного потребителя от имени своего заказчика. Если нет, то сформировать новый ВСД должен продавец, затем передать его номер перевозчику.

Если данные о машине неизвестны (будут известны позже) — добиваться информации у перевозчика.

Если товар доставляется силами наемного подрядчика (сторонней организации), то лучше зафиксировать в договоре, что при смене автомобиля необходимо немедленно оповестить поставщика.

Также рекомендуем в договоре/допсоглашении фиксировать временной промежуток, в который перевозчик должен предоставить поставщику данные транспортного средства, которое будет перевозить продукцию.