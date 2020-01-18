Ситуация со снегопадом, накрывшим Кузбасс, находится на контроле властей

Обильный снегопад на территории Кузбасса начался с 17 часов 17 января. По прогнозам синоптиков, он продлится еще сутки.

Губернатор Сергей Цивилев провел оперативное совещание с руководителями оперативных служб и главами муниципальных образований.

Со вчерашнего дня работники ЖКХ работают в усиленном режиме, к ним присоединились муниципалитеты — все силы направлены на вывоз снега с дорог, дворовых территорий и тротуаров. На особом контроле федеральные и областные автомобильные трассы.

Дорожники и муниципалитеты совместно работают на ликвидации снежных заносов. Сергей Цивилев обратился также ко всем руководителям промышленных предприятий региона, которые имеют технику, помочь при вывозе снега на специальные отвалы.

Междугородние трассы все расчищены до границ соседних регионов. В настоящее время остается перекрыта федеральная трасса, соединяющая Кузбасс с Алтайским краем. Со стороны Кузбасса автодорога очищена от снега. Движение будет восстановлено, как только работу закончат дорожные службы Алтайского края. Есть временные ограничения движения на областных магистралях, но, не из-за заносов, а исключительно по причинам плохой видимости.

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