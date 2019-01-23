СК проверит информацию о падающих в голодные обмороки школьниках

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицин заявил о фактах голодных обмороков учеников сельских школ.

По данному факту сотрудниками СУ СК Российской Федерации по Кемеровской области организована доследственная проверка.

В настоящее время в администрацию и в адрес уполномоченного по правам ребенка направлены запросы с целью получения документального подтверждения озвученных фактов.

Устанавливаются лица, которые могут обладать значимой для следствия информацией. Следователи выясняют, поступали ли сигналы о фактах падений детей в обмороки в «скорую помощь», а также в каких школах сельских районов такие факты были зафиксированы. В ближайшее время запланирован опрос Дмитрия Кислицина.