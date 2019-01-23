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СК проверит информацию о падающих в голодные обмороки школьниках

Уполномоченный по правам ребенка  в  Кемеровской области  Дмитрий Кислицин заявил о фактах голодных обмороков  учеников сельских школ. 

По данному факту сотрудниками СУ СК Российской Федерации по Кемеровской области организована  доследственная проверка.

В настоящее время  в администрацию и в адрес уполномоченного по правам ребенка направлены запросы  с целью получения  документального подтверждения  озвученных фактов.

Устанавливаются лица, которые могут обладать значимой для следствия информацией. Следователи выясняют,  поступали ли сигналы о  фактах падений детей в обмороки в «скорую помощь», а также  в каких  школах  сельских районов такие  факты были зафиксированы.  В ближайшее время запланирован опрос  Дмитрия Кислицина.

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