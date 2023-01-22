СК возбудил уголовное дело по факту гибели туриста в Шерегеше

21 января около 11 часов в Шерегеше на горе Зеленая на горнолыжной трассе обнаружено тело 37-летнего жителя Барнаула.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, потерпевший, спускаясь с горы Зеленая на горных лыжах, на большой скорости выехал за пределы трассы на каменистый участок и упал. Очевидцы вызвали спасателей. В ходе оказания медицинской помощи мужчина скончался. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти потерпевшего.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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