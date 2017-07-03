Скаутский слет "Зов тайги"

Ребята из отряда имени героя России Сергея Солнечникова Итатского детско-юношеского центра Тяжинского района заняли первое место в ежегодном областном скаутском слете «Зов тайги».
Слет традиционно прошел на базе детского образовательного учреждения «Сибирская сказка» в селе Костенково Новокузнецкого района. В рамках спортивной подготовки ребята играли в футбол и пионербол, соревновались в эстафетном беге. Также скауты участвовали в туристических соревнованиях «Таежный следопыт» и «Большая разведческая игра», где нужно было продемонстрировать свои походные навыки.
Ежедневные построение, сдача рапортов и репетиции парадного марша приучали участников слета к военной дисциплине и порядку. В рамках акции «Мы против терроризма» проводились конкурсы рисунков и выставка творческих работ. Самым запоминающимся событием для скаутов стала показательная работа отряда спасателей на воде, при дорожно-транспортном происшествии и тушении пожаров.
По итогам состязаний скаутский отряд Итатского ДЮЦ занял первое место и был награжден почетной грамотой и кубком.
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