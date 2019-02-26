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Сколько капитала идет на образование?

156 кузбасских семей с начала 2019 г. подали заявления на оплату образования своих детей за счет средств материнского (семейного) капитала (МСК). Речь идет о дошкольном, дополнительном, среднеспециальном и высшем образовании.

После улучшения жилищных условий образование в Кузбассе является вторым по популярности направлением, куда используется материнский капитал. С начала действия программы (2007 г.) 16356 кузбасских семей оплатили или оплачивают образование детей из средств МСК. В общей сложности эта сумма сейчас равна 516,9 млн. рублей.

Активность использования МСК на образование детей значительно выросла с начала 2018 г., когда семьи получили возможность оплачивать этими средствами дошкольное образование практически сразу после рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал.

Нововведение оценили семьи, где первенец уже ходил или собирался пойти в детский сад. Расширился также круг организаций дошкольного образования, куда родители могли отдать своих детей. Главное, чтобы организация находилась на территории России и имела право на оказание соответствующих образовательных услуг. В результате в 2018 г. на дошкольное образование детей, не дожидаясь трёхлетия второго ребенка, средства МСК направили 443 семьи.

Подробнее о том, как можно использовать материнский капитал, - на сайте ПФР в разделе «Получателям МСК».

Образование
Общество
kuzbassnews.ru
26/02/2019
Образование
Общество
Новости Кузбасса

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