Сколько стоит обмануться?

Специалисты Отделения ПФР по Кемеровской области вновь стали массово регистрировать заявления-близнецы от пенсионеров. Составлены они жителями разных городов, Новокузнецка и Прокопьевска, но текст обращений написан, словно под копирку.

Похожая ситуация в Кузбассе возникла в 2018 - начале 2019 годов, когда в регионе представители недобросовестных организаций за немалую сумму оформляли от лица пенсионеров заявления на перерасчет пенсии, обещая им солидные выплаты от Пенсионного фонда. По словам пострадавших пенсионеров, договор на оказание таких услуг стоил от 8 до 15 тысяч рублей. Тексты обращений оформлялись с многочисленными ошибками, в том числе, в личных данных заявителя. Ссылки на законодательные акты в заявлениях часто вообще не относились к существу вопроса. В итоге специалисты управлений Пенсионного фонда, перепроверив все пенсионные дела заявителей, ни в одном из них не обнаружили ошибок при начислении пенсий, а также оснований для ее увеличения.

Нынешние обращения от пенсионеров тоже полны странных неточностей. Например, в десятках заявлений от разных новокузнечан сначала упоминается Управление ПФР в г. Новокузнецке, но через 2 абзаца авторы обращаются к «Управлению Пенсионного Фонда г. Омск». Это значит, что составители документа халатно относятся к своему делу, а пенсионеры, отдав немалые деньги за подобную работу, даже не читают текста заявления, отправляя их в разные инстанции, надеясь на положительный исход.

Отделение ПФР по Кемеровской области еще раз напоминает, что обратиться Пенсионный фонд можно абсолютно бесплатно, не прибегая к услугам коммерсантов. Нужно прийти в ближайшую клиентскую службу ПФР и написать обращение, в котором должна содержаться лишь информация о фамилии, имени, отчестве (если есть), почтовый или электронный адрес. Суть предложения, заявления или жалобы нужно изложить четко, при желании приложить документы, подтверждающие приведенные доводы.