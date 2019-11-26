Скорость света достижима, если ты работаешь в энергетике

Как по щелчку выключателя, Станислав Лапин закрыл учебник по психологии и всерьез увлекся волновой теорией света. И ничуть его не смущало, что опять придется долго и упорно учиться. Сегодня свою любовь к профессии он измеряет в киловольтах, а приёмами Рубинштейна больше пользуется в повседневной жизни.

Еще задолго до того, как ученые измерили скорость света, им пришлось изрядно потрудиться над самим понятием «свет». Для мастера Промышленновского РЭС определение это всегда было неизменным. Уже семь лет энергетик работает по профессии, которую выбрал спонтанно и нисколько об этом не жалеет. Свет для него – смысл жизни.

«Первый диплом – это моя ступенька в социум, – рассказывает мастер Промышленновского РЭС Станислав Лапин. – Если придется получать второе высшее образование – однозначно, это будет энергетика. Все свое детство я мечтал получить профессию, чтобы впоследствии помогать людям. Обсудить с человеком проблему и вывести его на путь правильного решения – это «тонкая» наука. Порой понадобиться не меньше трех консультаций у психолога, чтобы добиться поставленной цели. В энергетике у меня уходит гораздо меньше времени, чтобы найти повреждение, исправить его и ввести линию в работу. Людям нужен свет, и мы знаем, что для этого сделать».

Свой путь в большую энергетику Станислав Лапин начал с профессии электромонтера распределительных сетей. Но буквально через восемь месяцев стал мастером. Любое дело, за которое он берется, «горит» в руках профессионала. Несмотря на полученный диплом, энергетик всегда тяготел к точным наукам.

«Это «кулибинская натура» не дает покоя, - шутит мастер. – Все время хочется что-то починить, отремонтировать, в частности очень люблю «ставить на колеса» ретро-автомобили. Это удивительное чувство, когда заменишь одну вроде бы незначительную деталь, а двигатель в машине «зазвучит» по-новому. Та же «песня» в энергетике. Помню свою командировку в Красноярск. Мы тогда работали на объектах XXIX Всемирной зимней Универсиады, обеспечивали резервную схему электроснабжения отелей в центре города. Энергетиков обычно сложно удивить светом. Мы сами дарим его людям. А здесь впервые в своей жизни увидели анкерные высоковольтные опоры, подсвеченные, как ёлки гирляндами. Это незабываемое зрелище запечатлели на телефоны и, вернувшись на Родину, первым делом показали коллегам. Такое волшебство по плечу только Деду Морозу, ну и нам, конечно».

Станислав Лапин настолько предан своему делу, что даже профессиональный праздник встречает «на опоре». В ведомстве его бригады больше 200 километров линий электропередачи.

«Наша «светлая профессия» и дух, и здоровье укрепляет, - говорит мастер.- Практически целый день работаем на свежем воздухе. В прошлом году прямо на День энергетика сильный ветер повредил линию напряжением 10 киловольт в поселке Плотниково. Устранили порыв в рекордно короткие сроки и в течение часа ввели линию в работу. Местные жители, вспомнив про профессиональный праздник, угостили бригаду мандаринами, поблагодарили за своевременно выполненную работу. Сработали мы действительно быстро и слаженно. Я всегда говорю: даже скорость света достижима, если ты трудишься в энергетике».