Новости Кузбасса

Большое разнообразие растений предлагает нам современный цветочный рынок. Срезка живых цветов, горшечные растения поражают буйством красок, видов, сортов. Сразу же возникает желание купить эту красоту.



Но бывает так, что через несколько дней после приобретения горшечного растения вы замечаете, как листья растения сереют, скручиваются - цветок стареет прямо у вас на глазах.

Причиной преображения цветка может стать западный цветочный (калифорнийский) трипс - карантинный объект с постоянно расширяющимся ареалом. Круг кормовых растений включает свыше 250 видов. В теплицах повреждает огурец, томат, перец, лук и многие декоративные культуры.

Западный цветочный трипс в настоящее время признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений закрытого грунта. Это очень мелкое (до 2 мм) насекомое ведет скрытный образ жизни, поселяясь в цветочных почках, бутонах, цветках, под различными чешуйками на растениях. Тем самым, большая часть популяции неуязвима для обычных химических обработок.

Питание трипсов на листьях вызывает появление желтых некротических пятен, которые при сильном повреждении занимают более половины площади листа. Поврежденная ткань листа подсыхает и выкрашивается, образуются отверстия неправильной формы: листья увядают и опадают. Верхушки стеблей, особенно у огурца, искривляются. При питании вредителя на цветках завязываются деформированные плоды. Повреждения, наносимые трипсами, приводят к сильному угнетению растений. Западный цветочный трипс переносит опасные вирусные болезни растений, в том числе вирус пятнистого увядания томата.Этот вредитель легко переносится ветром, на одежде, в волосах, орудиями возделывания. Наиболее опасен перенос трипса на стадии яйца внутри растительной ткани, что исключает своевременное выявление насекомых.

Завозится он главным образом со срезанными и укоренившимися в горшках цветами, которые попадают к нам из-за рубежа. Попав вместе с цветами в помещения и офисы, трипс может поселиться на комнатных растениях, размножиться и распространиться. Таким образом, бесконтрольная деятельность частных торговых фирм, которые закупают продукцию, не проверив ее карантинное состояние, обеспечивает исключительные условия для завоза и распространения этого опасного карантинного вредителя.

При приобретении срезки живых цветов, горшечных растений, рассады цветочных и овощных культур в торговой розничной сети рекомендуем обращать внимание на наличие у продавца документа, подтверждающего фитосанитарное состояние подкарантинной продукции.

Ежегодно специалистами отдела карантинного фитосанитарного контроля проводятся карантинные фитосанитарные обследования и контроль за выполнением мероприятий по локализации и ликвидации очагов западного (калифорнийского) цветочного трипса.

Эффективных химических средств борьбы с калифорнийским трипсом немного. В настоящее время в ассортименте средств защиты растений включены следующие препараты: Актара, Конфидор, Актеллик, Фуфанон, Акарин. Высокая эффективность (смертность до 95 %) получена при опрыскивании растений смесью Акарина и Актары. Для эффективного подавления популяций трипсов в защищенном грунте необходимо проводить двукратную химическую обработку растений с интервалом в 5-6 дней. В ассортименте инсектицидов отсутствуют препараты, способные эффективно подавлять калифорнийского трипса при однократной обработке, что связано, прежде всего, с высокой устойчивостью данного вида к пестицидам. Препараты оказывают наибольшее действие против личинок 1-го возраста, чуть в меньшей степени – против личинок 2-го. Из активных стадий наиболее устойчивы к пестицидам взрослые особи.

Для организаций, связанных с реализацией растительной продукции и для тепличных комбинатов существует ряд профилактических мер:

- запрет ввоза и вывоза срезов цветов, рассады, черенков и другой растительной продукции без разрешения карантинной службы;

- регулярное обследование цветочных, овощных и декоративных культур в теплицах;

- немедленное уничтожение зараженных растений;

- дезинфекция почвы, инструментов и тары, удаление сорняков в теплицах и вокруг них, уничтожение растительных остатков.

Населению можно рекомендовать не размещать, если это возможно, купленные срезанные цветы вблизи комнатных растений. Горшечные растения при покупке следует внимательно осматривать на наличие насекомых, следов их жизнедеятельности или повреждений.