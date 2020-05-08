Сквер трудовой доблести и боевой славы открыт в Новокузнецке накануне 75-летия Победы

Состоялось открытие нового сквера в Кузнецком районе города Новокузнецк. Сквер построен по предложению ветеранов Великой Отечественной войны на средства, полагающиеся к почетному званию «Город трудовой доблести и воинской славы», которое было присвоено Новокузнецку год назад.
В центре Сквера трудовой доблести и боевой славы установлена стела с изображениями наград, которые получил Новокузнецк в разные годы: знак «Город трудовой доблести и воинской славы», орден Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции.
08/05/2020
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