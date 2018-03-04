Слайд-беседа в Итате

В Итатской модельной библиотеке Тяжинского района прошла слайд-беседа о жизни и творчестве Анны Герман «Белый ангел песни».
Библиотекари Надежда Андреевна Терешкина и Елена Викторовна Шатурина рассказали участникам общества «Возрождение» о наиболее ярких и важных этапах в жизни известной певицы Анны Герман.
В ходе встречи прозвучали записи с незабываемыми песнями «Надежда», «Ждите весну», «Гори, гори, моя звезда», «Случайность», «Когда цвели сады» и другие. Также вниманию присутствующих была представлена книга Александра Жигарева «Анна Герман».
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