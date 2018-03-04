Слайд-беседа в Итате

Авиакомпания поместила Шерегеш на территорию «Новокузнецкой области» В журналах одной из авиакомпаний, распространяемых на рейсах, пассажиру встретили упоминание...

В Кемерове на улице ограбили четвероклассника Инцидент произошёл в Центральном районе Кемерова. У ребёнка на улице забрали мобильный телефон.

Житель Киселевска умер в своем гараже при невыясненных обстоятельствах Накануне на улице Новостройка в своем гараже, запертом изнутри, было обнаружено тело 47-летнего...