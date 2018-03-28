Следователи из Москвы будут работать в Кемерово до полного завершения расследования

Следственная группа Следственного комитета России продолжает работу в Кемерово в связи с трагедией, произошедшей в торговом центре «Зимняя вишня».
Напомним, что на месте работает около ста следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России.
Возглавляет данную группу следователь, генерал-майор юстиции. Работа идет в круглосуточном режиме, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
В связи с началом учебного процесса следственная группа перебазировалась из школы №7 в следственное управление СК России по Кемеровской области, расположенное по адресу: г. Кемерово, улица Николая Островского, дом 13а.
Всех, кто обладает информацией о пожаре, следователи ждут в следственном управлении по указанному адресу в любое время суток.
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