Следователи из Москвы будут работать в Кемерово до полного завершения расследования

Следственная группа Следственного комитета России продолжает работу в Кемерово в связи с трагедией, произошедшей в торговом центре «Зимняя вишня».

Напомним, что на месте работает около ста следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России.

Возглавляет данную группу следователь, генерал-майор юстиции. Работа идет в круглосуточном режиме, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

В связи с началом учебного процесса следственная группа перебазировалась из школы №7 в следственное управление СК России по Кемеровской области, расположенное по адресу: г. Кемерово, улица Николая Островского, дом 13а.

Всех, кто обладает информацией о пожаре, следователи ждут в следственном управлении по указанному адресу в любое время суток.