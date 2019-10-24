Слушать чтобы слышать

НкАЗ стал первым в стране промышленным предприятием, на котором реализуется комплексная программа «Защити свой слух».

Она разработана совместно специалистами завода и компании 3М с целью повышения культуры применения средств защиты органов слуха и минимизации рисков возникновения профессиональных заболеваний органов слуха у работников НкАЗа.

Программа реализуется в несколько этапов. Сначала специалисты анализировали рабочие места, на которых ранее по результатам СОУТ выявлялись превышения уровня шума, и проводили на них замеры. По результатам исследований были составлены перечни рабочих мест с повышенным уровнем шума, подробно описаны условия и факторы трудового процесса, определен оптимальный уровень защиты органов слуха.

На втором этапе представители компании 3М старший инженер Василий Цибин и старший специалист Денис Бирюков выступали перед работниками НкАЗа с лекциями «Защити свой слух» о воздействии шума на органы слуха и современных методах их защиты. Таких встреч с работниками завода прошло более 30.

В ходе третьего этапа для заводчан проводились индивидуальные практические занятия по правильному использованию шумоподавляющих беруш. В настоящий момент на предприятии испытания проходят специальные наушники.

- Слух теряется безболезненно, и не одномоментно, причиной становится громкий шум мощностью свыше 90 децибел, - говорит Василий Цибин. – При этом технологиями восстановления слуха современная наука еще не располагает. То есть пока что потеря слуха – это навсегда. Есть слуховые аппараты, но это временная мера – они лишь усиливают звук, заставляя и без того слабый слух ухудшаться.

Однако есть способы защитить органы слуха от вредного воздействия промышленного шума. Это беруши – специальные вкладыши, подавляющие шумы. Чтобы беруши были эффективными, их необходимо правильно применять.

- Часто люди, надев беруши, говорят, что перестали слышать вообще. Но надо дать организму приспособиться, привыкнуть к тишине и тогда минут через 5-8 звуки вернутся. Если же при работе возле шумного агрегата нужно еще и общаться с коллегами, то необходимо применять специальные шумоподавляющие наушники, оснащенные динамиками и микрофоном. Они могут как крепиться к каске, так и быть просто с оголовьем.

Важно помнить, что слух начинает теряться с низких частот и эта потеря не всегда может вовремя диагностироваться. Статистика показывает, что из 10 человек с профзаболеванием 4 будут глухими, ведь опасный уровень шума не является очевидной опасностью. Поэтому защитить свой слух – дело каждого!

Текст и фото: Валентина ЛАНГУЕВА