Служба занятости поможет

Безработные могут оформить пенсию на 2 года раньше, чем трудоустроенные граждане.
Такая возможность есть у тех, кто попал под сокращение или их организации были ликвидированы. Если попытки трудоустроить человека через биржу труда остались безуспешными, органы службы занятости вправе направить предложение Пенсионному фонду о назначении гражданину досрочной пенсии по старости за счет бюджетных средств.
При этом страховой стаж пенсионера должен быть не меньше 25 лет для мужчин и 20 - для женщин.
Если гражданину назначена досрочная пенсия через службу занятости, и в течение 2 лет человек работу находит, об этом он обязан сообщить в Пенсионный фонд. Руководствуясь законом, ведомство обязано в этом случае прекратить выплату досрочной пенсии.
Когда получателю досрочной пенсии по старости исполняется 55 (60) лет, ему назначают страховую пенсию по старости на обычных условиях по нормам Федерального закона № 400-ФЗ.
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