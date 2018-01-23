Служба занятости поможет

Безработные могут оформить пенсию на 2 года раньше, чем трудоустроенные граждане.

Такая возможность есть у тех, кто попал под сокращение или их организации были ликвидированы. Если попытки трудоустроить человека через биржу труда остались безуспешными, органы службы занятости вправе направить предложение Пенсионному фонду о назначении гражданину досрочной пенсии по старости за счет бюджетных средств.

При этом страховой стаж пенсионера должен быть не меньше 25 лет для мужчин и 20 - для женщин.

Если гражданину назначена досрочная пенсия через службу занятости, и в течение 2 лет человек работу находит, об этом он обязан сообщить в Пенсионный фонд. Руководствуясь законом, ведомство обязано в этом случае прекратить выплату досрочной пенсии.

Когда получателю досрочной пенсии по старости исполняется 55 (60) лет, ему назначают страховую пенсию по старости на обычных условиях по нормам Федерального закона № 400-ФЗ.