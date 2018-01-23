Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Служба занятости поможет

Безработные могут оформить пенсию на 2 года раньше, чем трудоустроенные граждане.

Такая возможность есть у тех, кто попал под сокращение или их организации были ликвидированы. Если попытки трудоустроить человека через биржу труда остались безуспешными, органы службы занятости вправе направить предложение Пенсионному фонду о назначении гражданину досрочной пенсии по старости за счет бюджетных средств.

При этом страховой стаж пенсионера должен быть не меньше 25 лет для мужчин и 20 - для женщин.

Если гражданину назначена досрочная пенсия через службу занятости, и в течение 2 лет человек работу находит, об этом он обязан сообщить в Пенсионный фонд. Руководствуясь законом, ведомство обязано в этом случае прекратить выплату досрочной пенсии.

Когда получателю досрочной пенсии по старости исполняется 55 (60) лет, ему назначают страховую пенсию по старости на обычных условиях по нормам Федерального закона № 400-ФЗ.

Общество
kuzbassnews.ru
23/01/2018
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В конно-спортивной школе в Кемерове произошёл пожар
В конно-спортивной школе «Коловрат» в Кемерове произошёл пожар, сообщает «ВашГород.ру».
Сломавший ногой нос полицейского кузбассовец отправится в колонию
Житель города Ленинска-Кузнецкого (Кемеровская область) приговорен был к трем годам колонии общего...
В поселке Кедровка произошла авария на подающем водоводе
В поселке Кедровка из-за морозов произошла авария на подающем водоводе.
Жителю Новокузнецка ограничили свободу за совершение ДТП
В городе Новокузнецке (Кемеровская область) осудили водителя машины марки «Ниссан» за совершение...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus